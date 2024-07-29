Bentrok Brimob vs Polisi, Polda Maluku Kirim Tim dari Jakarta

JAKARTA -Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah menyebutkan, bentrokan yang terjadi antara Brimob dengan Polisi di kawasan Kota Tual, Maluku diduga karena adanya kesalahpahaman.

Namun, Polda Maluku masih belum memastikan bentrokan tersebut apakah benar terjadi antara anggota Satlantas Polres Kota Tual dengan anggota Brimob ataukah bagaimana.

"Sementara itu kesalahpahaman, untuk sementara tim dari Polda dari sat Brimob sudah turun ke sana untuk mengklarifikasi dan mendalami permasalahan ini, masalahnya kenapa dan motifnya apa," ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, dia belum bisa memastikan apakah bentrokan tersebut terjadi diantara anggota Polres Kota Tual dengan Brimob ataukah dengan warga. Pasalnya, tim gabungan masih mendalaminya lebih lanjut.

"Masih simpang siur, makanya kita tim dari Dan Sat Brimob udah ke sana untuk mendalami, sama tim juga mendalami apa yang terjadi, apakah itu anggota sama anggota atau sama masyarakat, kita belum tahu," tuturnya.