HOME NEWS NASIONAL

36 Perwira Tinggi TNI Masuk Purna Tugas, Salah Satunya Jenderal Bintang Tiga Kopassus Spesialis Tempur  

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |13:44 WIB
36 Perwira Tinggi TNI Masuk Purna Tugas, Salah Satunya Jenderal Bintang Tiga Kopassus Spesialis Tempur  
Letjen TNI Bambang Ismawan/Puspen TNI
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 256 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di tiga matra.

Sebanyak 36 perwira di antaranya akan meninggalkan karier militernya karena memasuki masa pensiun. Adapun kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI tertanggal 24 Juli 2024.

Mutasi tersebut merupakan hasil sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) pada 18 Juli 2024. Adapun 36 perwira TNI yang pensiun tersebut terdiri dari 20 orang dari TNI Angkatan Darat (AD), 8 dari TNI Angkatan Laut (AL), dan 8 dari TNI Angkatan Udara (AU).

Salah satu perwira tinggi yang masuk purna tugas adalah  Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan. Dia merupakan lulusan Akmil 1988 yang berpengalaman di bidang Infanteri Baret merah Kopassus. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kasum TNI.

Berikut 36 perwira TNI yang pensiun:

1. Letjen TNI Bambang Ismawan, dari Kasum TNI dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

2. Laksdya TNI Dadi Hartanto, dari Irjen TNI menjadi Pati TNI AL dalam rangka pensiun

3. Mayjen TNI Suryo Tridoso Eko Sapto Handono, dari Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

4. Brigjen TNI Choirul Mustofa, dari Ir V Itjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

5. Laksma TNI Widyanti, dari Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

 

      
Telusuri berita news lainnya
