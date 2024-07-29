Jokowi Tak Bisa Tidur Nyenyak di Istana Garuda IKN karena AC Tidak Dingin

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum bisa tidur dengan nyenyak saat bermalam di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu, 28 Juli 2024.

Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, alasan Presiden Jokowi tidak tidur nyenyak di IKN dikarenakan ada masalah pada pendingin ruangan alias air conditioner (AC).

“Iya, tadi karena AC-nya,” kata Basuki menjawab pertanyaan awak media terkait mengapa Jokowi tak bisa tidur nyenyak, di Kompleks Istana Garuda, IKN, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, bahwa ada masalah pada mesin AC yang membuat tempat istirahat Presiden Jokowi menjadi tidak dingin, sehingga tidak nyenyak tidur.

“Ada, ya karena chiller-nya belum terisi air. Ya disini memang open udaranya. Tapi di ruangan lagi dingin, padahal kemarin sudah tumpeng dan doa bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pun mengaku kepada awak media dia tidak nyenyak tidur di IKN. “Gak nyenyak (tidur). Saya ngomong apa adanya," ujarnya.