Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Ricuh DPD, Senator Asal Sulut Minta Semua Pihak Tenangkan Diri dan Patuhi Undang-Undang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |19:27 WIB
Sidang Ricuh DPD, Senator Asal Sulut Minta Semua Pihak Tenangkan Diri dan Patuhi Undang-Undang
Sidang DPD Ricuh
A
A
A

JAKARTA - Sidang Paripurna DPD, pada Jum'at 12 Juli 2024, sempat panas lantaran sebagian anggota DPD tak menyetujui pengesahan Tata Tertib (Tatib) baru DPD. 

Sejumlah senator menginterupsi jalannya rapat yang dipimpin Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, kemudian maju ke meja pimpinan sidang, untuk merebut palu dan menghentikan jalannya sidang.

Kericuhan yang terjadi di depan meja pimpinan, membuat sejumlah anggota yang mendukung agar Tatib baru DPD disahkan, ikut maju untuk membentengi meja pimpinan sidang. Namun, sidang berakhir dengan tertib, sejumlah anggota yang sempat bersitegang dengan pimpinan saling bersalaman dan bermaafan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Utara (Sulut), Djafar Alkatiri meminta semua pihak untuk menenenangkan diri dan taat pada perundang-undangan.

"Salah satu agenda dalam Sidang Paripurna DPD, pada Jumat 12 Juli lalu, pengesahan Tatib DPD. Dalam Tatib itu, ada pasal yang menyatakan, calon pimpinan harus orang yang tidak pernah mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPD. Pasal menjadi persoalan, karena ada yang pernah mendapat sanksi etik dari BK, tapi tetap ingin mencalonkan diri," tutur dia.

Menurut Djafar, kehadiran pasal tersebut dalam Tatib DPD, merupakan hal wajar dan normal. Bahkan, kata dia, baik untuk menjaga marwah dan kredibilitas lembaga di mata publik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ricuh Sidang DPD Ricuh Senator DPD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181207//dpd-xDS6_large.jpg
Jaring Anak Muda, Ketua DPD Genjot Asta Cita Presiden Prabowo di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511//sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178866//dpd_ri-wfPQ_large.jpg
Ketua DPD Minta Akhiri Kegaduhan Polemik TKD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177269//dpd_ri-ubG0_large.jpg
DPD RI Minta Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tidak Membebani Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174347//dpd_ri-Ihzk_large.jpg
Lepas Kontingen Pornas Korpri, Sekjen DPD RI: Tunjukkan Semangat Juang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164237//prabowo-7c1A_large.jpg
Prabowo Akan Wujudkan Swasembada Pangan, DPD RI: Indonesia Tidak Lagi Bergantung pada Impor!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement