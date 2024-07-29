Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Cyrus Network Pilkada Cimahi: Ngatiyana dan Dikdik Bersaing Ketat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |19:34 WIB
Survei Cyrus Network Pilkada Cimahi: Ngatiyana dan Dikdik Bersaing Ketat
Cyrus Network
A
A
A

CIMAHI - Hasil survei yang dilakukan lembaga Cyrus Network pada periode 3-7 Juli 2024, menunjukkan elektabilitas bakal calon Wali Kota Cimahi masih didominasi oleh dua nama,  Ngatiyana dan Dikdik Suratno Nugrahawan.

Direktur Riset Cyrus Network, Dasman Ashar Affandi menjelaskan dalam simulasi banyak nama, Ngatiyana unggul tipis, jaraknya masih dalam rentang margin error. 

Namun ketika simulasi mulai dikerucutkan menjadi empat nama, selisih angka keunggulan Ngatiyana mulai melebar. 

 Misalnya pada simulasi 4 nama dengan menyertakan Ahmad Zulkarnaen. Ngatiyana unggul 39,6%, Dikdik Suratno 34,4 %,  Ahmad Zulkarnaen 17,8 %,  Adhitia Yudistira 5,2%,  belum memutuskan 2,0%, tidak memilih 0,6%, tidak menjawab/rahasia 0,4 %.

Begitu juga pada simulasi 4 nama dengan menyertakan Bagja Setiawan. Ngatiyana memperoleh 43,6%, Dikdik Suratno 40,2%, Adhitia Yudhistira 7,6%, Bagja Setiawan 3,8%, belum memutuskan/ragu-ragu 3,0%, tidak memilih 1,4%, tidak menjawab/rahasia 0,4%, 

" Dari data elektabilitas, terlihat kompetisi ketat antara Ngatiyana dengan Dikdik. Karena itu pilihan pasangan dan strategi kampanye yang nanti dilakukan akan sangat menentukan," ujar Dasman. 

 

Halaman:
1 2
      
