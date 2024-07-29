Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Dokumen Pengurusan Izin Tambang Usai Geledah 5 Lokasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:35 WIB
KPK Sita Dokumen Pengurusan Izin Tambang Usai Geledah 5 Lokasi
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Maluku Utara (Malut) yang menyeret eks Bupatinya, Abdul Gani Kasuba dan pihak swasta, Muhaimin Syarif. Penggeledahan berlangsung pada 25-26 Juli 2024.


Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto merincikan, lokasi yang digeledah berupa tiga kantor swasta yang berada di Jakarta dan dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. 


"Kegiatan penggeledahan ini terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tersnagka AGK dan MS," kata Tessa melalui keterangan resminya, Senin (29/7/2024). 

 

