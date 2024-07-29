34 Bencana Melanda dalam Sepekan, BNPB: Karhutla dan Kekeringan Mendominasi



JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 34 kejadian bencana melanda wilayah Indonesia selama sepekan terakhir atau periode 22 hingga 29 Juli 2024. Dimana, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan mendominasi.

“Kalau kita lihat catatan kejadian bencana yang dilaporkan oleh daerah ini adalah statistiknya sangat dominan ada di kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi dari 34 kejadian bencana, ada 29 kejadian karhutla,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Senin (29/7/2024).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, bahwa jika dilihat dari spasialnya wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan sudah sangat rentan terhadap kejadian bencana karhutla. Dia juga mengatakan potensi karhutla bisa terjadi di wilayah Bali, Nusa Tenggara mengingat hari tanpa hujan sudah sangat panjang.

“Kita tahu khusus Jawa Bali Nusa Tenggara sendiri ini hari tanpa hujannya sudah sangat panjang ya ada yang lebih dari 40 hari, ada yang lebih 50 hari,” kata Aam.