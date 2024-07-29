Gempa Terkini: Wilayah Melonguane Sulut Diguncang Gempa M4,3

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Senin (29/7/2024) sekira pukul 18.27 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.71 Lintang Utara - 126.28 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.3, 29-Jul-2024 18:27:57WIB, Lok:4.71LU, 126.28BT (90 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:70 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)