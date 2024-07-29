Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Hadirkan Anies Baswedan ke Mukernas, Sinyal Dukung di Pilgub Jakarta 2024?

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |19:16 WIB
Perindo Hadirkan Anies Baswedan ke Mukernas, Sinyal Dukung di Pilgub Jakarta 2024?
Mukernas Perindo (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo akan menghadirkan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apakah ini menjadi sinyal Perindo mendukung Anies pada Pilkada Jakarta 2024?


Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Michael Sianipar mengakui bahwa Anies merupakan salah satu tokoh di Jakarta yang memiliki survei tinggi.  Namun, dia memastikan partainya belum menentukan sikap terkait Pilkada Jakarta.


"Yang pasti beliau adalah sosok yang kita tahu hasil surveinya paling tinggi, pernah berpengalaman jadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi beliau adalah kuat tapi masih belum memutuskan," kata Michael di sela-sela Mukernas Perindo di Jakarta Concert Hall, iNews Tower lantai 15, Komplek MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).


Melihat pengalaman tersebut, kata dia, Partai Perindo berharap Anies bisa membagikannya kepada seluruh kader Partai yang hadir dalam  Mukernas nanti.


"Kami memang ingin agar pak Anies datang bisa berbagi pengalaman setelah memimpin Jakarta seperti apa supaya kita dari banyak legislator dari daerah-daerah bisa belajar banyak dari pengalaman beliau," ujarnya.

(Salman Mardira)

      
