Minta Pemerintah Kendalikan Harga Beras, Ketua DPR: Beban Masyarakat Semakin Berat!

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mengendalikan harga beras. Permintaan dilayangkan lantaran ia menyebut harga beras di pasaran terus mengalami kenaikan hingga pekan keempat bulan Juli 2024 ini.

“Dari Bulan Juni harga beras terus naik, harus ada evaluasi dari Pemerintah untuk segera mengatasi hal tersebut. Beban masyarakat akan semakin berat jika kenaikan harga beras belum dikendalikan,” ujar Puan, Senin (29/7/2024).

Puan pun meminta Pemerintah menjamin stok beras di pasaran untuk kebutuhan masyarakat. “Pemerintah harus bisa memastikan keamanan stok beras sehingga distribusi lancar. Kalau distribusi lancar, harga beras akan mulai kembali stabil,” ucapnya.

Puan menilai, Pemerintah perlu peka terhadap kondisi kenaikan harga-harga komoditas pangan di pasaran. Apalagi, kata Puan, ketidakstabilan harga beras dapat memicu kenaikan inflasi.

Puan juga mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan operasi pasar. Operasi pasar penting dilakukan agar tidak ada oknum penjual yang menaikan harga melebihi harga pasar pada umumnya.

“Operasi pasar ini bertujuan untuk menjual beras dengan harga yang lebih terjangkau langsung kepada masyarakat. Intinya jangan ada masyarakat yang kesusahan jika ingin membeli beras,” tegas Puan.