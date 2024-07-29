Berkantor di IKN, Jokowi Bakal Temui Kadinda hingga HIPMI Besok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan para pengusaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri Indonesia daerah (Kadinda) dan himpunan pengusaha muda Indonesia (HIPMI) di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada esok hari Selasa 30 Juli 2024.

"Hari ke-2 Ngantor di Istana Garuda IKN, sekitar pukul 09.30 Bapak Presiden akan menerima, KADINDA Prov. Kaltim, KADINDA Balikpapan, KADINDA Samarinda, KADINDA PPU, HIPMI Prov. Kaltim, HIPMI Balikpapan, HIPMI Samarinda dan HIPMI PPU," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Yusuf menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dilakukan karena Presiden Jokowi ingin mengajak para pengusaha lokal untuk berperan dalam pembangunan di IKN.

"Presiden ingin mengajak dan memberi kesempatan kepada Para Pengusaha lokal sekitar IKN untuk ikut berperan serta dan bersama-sama menjemput masa depan di IKN," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali berkantor di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada esok hari Selasa (30/7/2024).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengungkapkan bahwa esok hari Presiden akan menerima jajaran pengamanan.