Benny Rhamdani Selesai Diperiksa Bareskrim, Dicecar 22 Pertanyaan Terkait Inisial T Pengendali Judi Online

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani selesai diperiksa oleh penyelidik Bareskrim Polri, Senin (29/7/2024). Selama lima jam lebih pemeriksaan, Benny dicecar 22 pertanyaan seputar inisial T dan judi online.

"Prosesnya cukup lama, lima jam setengah yaitu dari sekitar pukul 14.00 WIB. Kurang lebih tadi ada 22 pertanyaan, saya sudah jawab," ujar Benny kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).

Benny tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 14.15 WIB siang tadi, memenuhi panggilan untuk klarifikasi terkait sosoi inisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia yang kebal hukum.

Benny baru keluar dari Gedung Bareskrim Polri pada sekira pukul 19.40 WIB.

Dia mengaku telah memberikan keterangan berkaitan judol sebagaimana undangan dari Bareskrim Polri. Dia hadir bersama tim kuasa hukumnya.

"Saya hadir dengan didampingi oleh kuasa hukum," katanya.



(Salman Mardira)