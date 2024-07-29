Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Inisial T Bos Judi Online, Begini Penjelasan Benny Rhamdani ke Bareskrim

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |20:53 WIB
Soal Inisial T Bos Judi Online, Begini Penjelasan Benny Rhamdani ke Bareskrim
Kepala BP2MI Benny Rhamdani (MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dicecar 22 pertanyaan saat diperiksa penyelidik Bareskrim Polri berkaitan judi online dan sosok inisial T, Senin (29/7/2024). Dia pun menjelaskan apa yang disampaikan dalam pemeriksaan selama lima jam lebih itu.

"Kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi, tentu sebagai Kepala BP2MI. Kedua, saya menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang missleading dalam pemberitaan," ujarnya pada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Menurutnya, missleading dimaksud seolah fokus BP2MI itu mengurusi judol, padahal dalam pidatonya dan saat dia memberikan penyampaian dalam peetemuan internal atau rapat terbatas di Istana itu tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. 

Sehingga, saat masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan scaming online.

"Saat masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan scaming online. Ini menjadi fokus BP2MI dan saya selalu katakan jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat," tuturnya.

Dia menambahkan, saat berbicara tentang sindikat penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal, itu tak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang perang negara melawan sindikat. Khususnya, perang BP2MI dengan sindikat yang tak mungkin pihaknya mengambil langkah mundur dalam memeranginya.
 

(Salman Mardira)

      
