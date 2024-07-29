Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Terkini: Pulau Panjang NTB Diguncang Gempa, Getarannya hingga Lombok Timur

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:05 WIB
Gempa Terkini: Pulau Panjang NTB Diguncang Gempa, Getarannya hingga Lombok Timur
Illustrasi Gempa (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang Pulau Panjang, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (29/7/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 19.50 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di darat, tepatnya 38 kilometer barat laut Pulau Panjang. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.3, Kedalaman: 10 km, 29 Jul 2024 19:50:59 WIB, Koordinat: 8.30 LS-116.59 BT (Pusat gempa berada didarat 38 km Baratlaut Pulau Panjang) #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

 

