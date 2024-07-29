Hary Tanoesoedibjo Minta Cakada Perindo Maksimal Bangun Daerah jika Terpilih di Pilkada 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berpesan kepada seluruh calon kepala daerah (Cakada) yang didukung Perindo agar serius membangun daerahnya masing-masing semaksimal mungkin jika terpilih pada Pilkada Serentak 2024.

Hal itu sampaikan Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya saat pembukaan Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Komplek MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (29/7/2024).

“Khususnya kepada para calon kepala daerah, saya pesan dengan segala hormat jika terpilih, tolong bangun daerahnya masing-masing semaksimal mungkin,” kata Hary Tanoe.

Hary Tanoe menilai dengan begitu nantinya alokasi anggaran APBN untuk memenuhi APBD dapat berkurang. Dengan begitu, anggaran bisa dipergunakan untuk pembangunan.

“Sehingga alokasi anggaran APBN untuk memenuhi APBD dapat berkurang, sehingga lebih banyak dana yang dipakai untuk pembangunan,” ujarnya.

Dia pun meminta agar Visi-Misi Partai Perindo bisa dijalankan dengan baik. “Karena kalau setiap daerah Indonesia maju, Indonesia secara nusantara, secara utuh juga akan maju,” jelasnya.

Sebagai informasi, Mukernas Partai Perindo berlangsung dari hingga 31 Juli 2024 dengan mengusung tema yakni 'Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera'.

(Salman Mardira)