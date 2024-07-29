Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sita 2.254 Ton Gula dari PT SMIP Terkait Korupsi Impor di Dumai

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:50 WIB
Kejagung Sita 2.254 Ton Gula dari PT SMIP Terkait Korupsi Impor di Dumai
Kejagung sita 2.254 ton gula dari kantor PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) di Kota Dumai (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyita 2.254 ton gula dari kantor PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) di Kota Dumai, Provinsi Riau, Jumat 26 Juli 2024. Penyitaaan dilakukan berkaitan kasus dugaan korupsi kegiatan importasi gula PT SMIP 2020-2023.

"Barang bukti gula yang dilakukan penyitaan oleh tim penyidik berjumlah 33.409 karung dengan berat sekitar 2.254 ton dari yang sebelumnya telah dilakukan segel oleh pihak kantor Bea Cukai Pusat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar melalui keterangan resminya, Senin (29/7/2024).

Harli menjelaskan, sebelum dilakukan penyitaan, pihak Bea Cukai melakukan pembukaan segel terlebih dahulu. Pihak Bea Cukai menyegel pabrik Impor Gula tersebut lantaran terdapat barang bukti gula yang diduga kuat terkait tindak pidana korupsi.

"Adapun kegiatan penyitaan barang bukti tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula PT SMIP tahun 2020 sampai 2023 atas nama tersangka RR," ujar Harli.

Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan importasi gula PT SMIP 2020-2023. Kedua tersangka tersebut yakni, Direktur PT SMIP, inisial RD dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau periode 2019-2021, inisial RR.

Kejagung telah melimpahkan berkas penyidikan RD ke tahap II atau akan segera disidangkan. Sementara, RR masih dalam proses penyidikan di Kejagung. Kejagung masih melakukan pemberkasan atas penyidikan RR.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068359/korupsi-MvdI_large.jpg
KPK Tahan Anggota DPRD Yudi Cahyadi, Tersangka Baru Kasus Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068209/kpk-0umc_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mendes Sita Uang Rp250 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065187/korupsi-3QHv_large.jpg
Kejati Jakarta Tetapkan Eks Dirut PT Indofarma Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064659/kpk-xd3m_large.jpg
KPK Ungkap Kerugian Negara di Kasus Rorotan Rp223 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064050/korupsi-3kgJ_large.jpg
MA Bantah Tudingan Korupsi Honorarium Hakim Agung Rp97 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061628/kpk-RKwg_large.jpg
Jubir KPK Tegaskan Pemanggilan Mendes PDTT Kewenangan Penyidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement