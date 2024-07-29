Gempa Guncang Pariaman, Getarannya Terasa hingga Padang Panjang

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,8 mengguncang Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Senin (29/7/2024). Gempa bumi terjadi sekira pukul 22.01 WIB.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa berpusat di laut, tepatnya 64 kilometer barat daya Pariaman. Kedalaman gempa berada di 37 kilometer.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.8, Kedalaman: 37 km, 29 Jul 2024 22:01:02 WIB, Koordinat: 1.01 LS-99.68 BT (Pusat gempa berada di laut 64 km Barat Daya Pariaman) #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, BMKG menerima informasi bahwa gempa juga dirasakan di sejumlah kota lainnya yakni, Padang hingga Padang Panjang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap gempa susulan.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.8, 29-Jul-24 22:01:02 WIB, Lok:1.01 LS, 99.68 BT (Pusat gempa berada di laut 64 km Barat Daya Pariaman), Kedlmn:37 Km Dirasakan (MMI) II-III Padang, II-III Padang Pariaman, II Padang Panjang #BMKG," tulis @infoBMKG.



(Arief Setyadi )