Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari

JAKARTA - Cuaca wilayah Jakarta pada hari ini, Senin 29 Juli 2024 diprakirakan bakal cerah. Sebagaimana dilansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dalam laman resminya, BMKG menyebutkan, cuaca Jakarta Pusat dari pagi hingga malam cerah. Begitu juga dengan Jakarta Selatan cerah sepanjang hari.

Bergeser ke Jakarta Timur, cuaca awal pekan di wilayah tersebut juga diprakirakan cerah sepanjang hari. Kondisi serupa yakni cuaca cerah sepanjang hari juga terjadi di Jakarta Selatan yang berlangsung dari pagi hingga malam.

Sementara Jakarta Barat juga diprakirakan bakal cerah sepanjang hari. Sama halnya dengan wilayah Jakarta Utara yang diprakirakan bakal cerah sepanjang hari ini. Di Kepulauan Seribu, cuaca juga diprediksi cerah sepanjang hari.

(Arief Setyadi )