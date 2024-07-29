Setelah Viral, Wawalkot Depok Akhirnya Sambangi UPT Cimanggis Cek Armada Damkar

DEPOK - Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Imam Budi Hartono alias IBH menyambangi UPT Damkar Cimanggis untuk mengecek langsung alat-alat yang rusak untuk menanggulangi kebakaran dan penyelamatan di Kota Depok.

Diketahui viral kritikan yang dilontarkan petugas Damkar UPT Cimanggis, Sandi Butar-Butar di media sosial terkait kerusakan sejumlah alat dan armada damkar.

Terlihat dalam video itu, IBH didampingi Sandi dan petugas lainnya mengecek selang, alat pelindung diri (APD) hingga portable apung.

"Ini saya makasih nih, Bang Sandi ya. Datang kesini pertama ngucapin terima kasih jadi bisa kenalan, jadi bisa datang kesini ya Insyaallah saya sekalian silaturahim terus juga ingin melihat nih alat-alat yang memang perlu diperbaiki kan gitu ya," kata IBH dalam laman Instagram @imambhartono dikutip, Senin (29/7/2024).

"Nah sekarang kita pengen lihat alat-alatnya dan kemungkinan yang harus diperbaiki biar nanti ada suratnya kan sudah ada ya tinggal nanti perintah dari atasan Kepala Dinas dan Kepala Bidang tentunya ya harusnya bisa segera diperbaiki," tambahnya.

Imam juga akan memanggil Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Adnan Mahyudin untuk segera memperbaiki alat yang rusak.