Heboh Video Viral Dua Pria Ditembak di Bekasi, Begini Faktanya!

BEKASI – Video viral bernarasi adanya penembakan di area pertokoan Pasar Malam, Jalan Dukuh Zamrud, Mustikajaya, Kota Bekasi, membuat heboh media sosial.

Faktanya, tidak pernah ada penembakan dalam peristiwa itu. Video berdurasi 25 detik itu menarasikan adanya penembakan di lokasi. Bahkan disebutkan juga bahwa terdapat dua orang terluka atas insiden penembakan tersebut.

"Iya betul (hoaks), bukan peristiwa penembakan seperti video yang beredar," kata Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2024).

Hal itu diketahui saat polisi melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Saat mendatangi lokasi, penyidik justru mendapati peristiwa sebenarnya berkaitan dengan pelemparan batu oleh anak-anak di bawah umur.

"Yang benar telah terjadi peristiwa pelemparan batu oleh santri salah satu pesantren dari dalam pesantren," kata dia.

Pelemparan batu itu disebut menimbulkan kepanikan. Sebab menurut Ririn, terdapat korban yang mengalami luka akibat lemparan tersebut. "Korban luka di bagian kepala," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )