Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Video Viral Dua Pria Ditembak di Bekasi, Begini Faktanya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |15:34 WIB
Heboh Video Viral Dua Pria Ditembak di Bekasi, Begini Faktanya!
Ilustrasi Penembakan
A
A
A

BEKASI – Video viral bernarasi adanya penembakan di area pertokoan Pasar Malam, Jalan Dukuh Zamrud, Mustikajaya, Kota Bekasi, membuat heboh media sosial.

Faktanya, tidak pernah ada penembakan dalam peristiwa itu. Video berdurasi 25 detik itu menarasikan adanya penembakan di lokasi. Bahkan disebutkan juga bahwa terdapat dua orang terluka atas insiden penembakan tersebut.

"Iya betul (hoaks), bukan peristiwa penembakan seperti video yang beredar," kata Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2024).

Hal itu diketahui saat polisi melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Saat mendatangi lokasi, penyidik justru mendapati peristiwa sebenarnya berkaitan dengan pelemparan batu oleh anak-anak di bawah umur.

"Yang benar telah terjadi peristiwa pelemparan batu oleh santri salah satu pesantren dari dalam pesantren," kata dia.

Pelemparan batu itu disebut menimbulkan kepanikan. Sebab menurut Ririn, terdapat korban yang mengalami luka akibat lemparan tersebut. "Korban luka di bagian kepala," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi Penembakan viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061502/viral_kucing_terjebak-Z4Lx_large.jpg
Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061316/viral_pemotor-nHFG_large.jpg
Viral Pemotor Ini Kena Tilang Elektronik karena Bonceng Pocong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061313/viral_foto_estetik-gz1R_large.jpg
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060949/viral_pemotor_kena_tilang_diduga_karena_bonceng_pocong_yang_tak_pakai_helm-jhmU_large.jpg
Viral Pemotor Kena Tilang Elektronik Gara-Gara Diduga Bonceng Pocong Tak Berhelm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060935/viral-yBkf_large.jpg
Viral 4 Anggota Satpol PP Dugem dengan PSK yang Pernah Dirazia, Disanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/612/3060835/viral_nikah_muda-wxNj_large.jpg
Viral Pasangan Santri Nikah Muda, Usianya Baru 15 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement