Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sahroni Bilang Nasdem Bisa Cabut Dukungan ke Anies Baswedan : Jadi Jangan Kecele!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:44 WIB
Sahroni Bilang Nasdem Bisa Cabut Dukungan ke Anies Baswedan : Jadi Jangan Kecele!
Bendum Nasdem, Ahmad Sahroni (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa rekomendasi dukungan diberikan partainya ke Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029 bisa dicabut, karena itu sifatnya masih sebatas simbolis dan sangat dinamis. 

Bahkan Sahroni sebagai pengurus inti DPP Nasdem mengaku belum tahu ada surat rekomendasi dukungan diberikan ke Anies.

"Sampai hari ini semua orang bertanya, mana sih suratnya (rekomendasi dukungan ke Anies), mana sih suratnya. Kita sebagai orang NasDem aja belum tahu, gue sebagai orang NasDem belum tahu karena bukan di Bappilu gue. Jadi semua sangat dinamis," tutur Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Sahroni yang sebelumnya sudah mempromosikan diri untuk maju Pilgub DKI berkata, rekomendasi untuk Anies hanya simbolis belaka. Menurutnya, bentuk dukungan pasti terhadap figur di Pilkada 2024 diberikan ketika sudah melalui tajan pendaftaran. 

"Jadi ini jangan kecele, rekomendasi bisa aja dikasih tapi tah-tahu enggak didaftarin. Bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini berkata, pertimbangan dukungan terhadap suatu figur ditentukan oleh pimpinan partainya, Surya Paloh. Ia berkata, pendalaman dukungan itu diberikan seiring dinamika politik yang ada.

"Pertimbangannya ada di ketua umum, bukan di saya, tapi semua ketua umum. Mau lanjut tetap sampai pendaftaran atau ada yang ganti, atau ada proses yang lain," tutur Sahroni.

"Tapi yang pasti pendalaman harus disadari bahwa ini proses dinamika politik sangat dinamis. Jadi naik turun kadang dia, mudah-mudahan kalau sampai ujung sampai daftar ya berarti dia menjadi calon kepala daerah ditempatnya," terang Sahroni.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181856//ketua_dpr_ri_puan_maharani-XiCe_large.jpg
Puan: Pimpinan Harus Tindaklanjuti Putusan MKD Soal 5 Anggota DPR yang Langgar Kode Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181729//ahmad_sahroni-Vl9m_large.jpg
Mengintip Kekayaan Fantastis Ahmad Sahroni, Sultan Tanjung Priok yang Dihukum Nonaktif 6 Bulan oleh MKD DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666//ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181559//dpr-DSNk_large.jpg
Langgar Etik karena Ucapan 'Tolol’, Ahmad Sahroni: Terima Kasih Hakim MKD yang Menghukum Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520//sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518//sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement