Momen Suporter Padati Bundaran HI Rayakan Kemenangan Timnas U-19 di Piala AFF

JAKARTA - Suporter merayakan kemenangan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 pada Senin 29 Juli 2024 malam. Salah satunya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Massa suporter memadati kawasan tersebut. Mereka berpesta pora seraya bersorak-sorai merayakan kemenangan

Tak sedikit dari mereka yang mengibarkan bendera putih, kemudian menyalakan flare hingga kembang api. Bahkan, ada suporter yang terlihat mandi di kolam Bundaran HI. Momen tersebut pun viral di media sosial.

"Ratusan warga berkumpul di bundaran HI merayakan gelar juara piala AFF timnas Indonesia U-19 usai kandaskan perlawanan timnas Thailand di laga final pada Senin malam (29/7)," tulis akun jakartaselatan24jam.

Kemacetan pun tak terhindarkan karena adanya pesta kemenangan tersebut. Kendaraan terlihat mengular.

Timnas Indonesia U-19 berhasil juara Piala AFF U-19 2024 usai membungkam Timnas Thailand U-19 dengan skor 1-0 di laga final. Pertandingan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2924 malam.

Gol tunggal Timnas Indonesia U-19 dicetak Jens Raven pada menit ke-17.



(Arief Setyadi )