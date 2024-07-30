Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bela Ketum PBNU Gus Yahya, Politikus Senayan Tuding Nusron Punya Dendam Pribadi

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |08:16 WIB
Bela Ketum PBNU Gus Yahya, Politikus Senayan Tuding Nusron Punya Dendam Pribadi
Kader NU yang juga politisi PDIP Falah Amru mengkritik Nusron Wahid. (Foto: Dok Pribadi)
A
A
A

JAKARTA  - Anggota DPR RI yang juga mantan Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru merasa kecewa dengan Nusron Wahid, yang juga sama sama kader Nahdlatul Ulama (NU). Kekecewaan Falah tersebut terkait statmen Nusron yang cenderung mengoreksi pernyataan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di media.

Politikus dari PDI Perjuangan itu mengatakan, Nusron sebagai ketua lembaga di PBNU semestinya tidak perlu bicara yang terkesan menyerang Ketum. Apalagi, menurut Falah, Gus Yahya hanya ditanya wartawan. "Itupun hanya jangan-jangan (dendam pribadi), bisa benar bisa salah,” kata Gus Falah sapaan putra tokoh senior PPP, KH. Amru Al Mu'tashim itu, dalam keterangan yang diterima Okezone, Selasa (30/7) di Jakarta.

Falah yang sekarang menjadi Wakil Ketua Takmir Masjid (LTM) PBNU, malah menilai pernyataan Nusron yang cenderung bermuatan dendam pribadi. Padahal Nusron ini 'kan masih tercatat sebagai salah satu ketua lembaga di PBNU, yakni LPP PBNU.

Terkait reposisi Nusron dari jabatannya di PBNU yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum kini menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU, dikatakan Falah sudah sesuai mekanisme organisasi. 

 

Halaman:
1 2
      
