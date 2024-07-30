JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sejak kemarin. Sebelum memulai aktivitasnya, Jokowi terlebih dahulu menyantap sarapan kemarin hingga pagi hari ini.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengungkapkan menu sarapan Presiden selama dua hari ini.
Menu tersebut diantaranya Soto Lamongan hingga aneka rebusan.
Berikut aneka menu sarapan Presiden Jokowi selama berkantor di IKN :
SENIN | 29 JULI 2024
Jamuan
Makan Pagi
di Istana Garuda
Menu utama
• Soto Lamongan
• Nasi Uduk Komplit
• Bubur Ayam Kkomplit
• Egg Station
• Roti Bakar
Aneka rebusan
• Pisang
• Singkong
• Kacang
Aneka gorengan
• tahu isi
• bakwan
• tempe memdoan
• sukun goreng
Minuman
• тен
• корі
• wedang jahe
Selasa | 30 Juli 2024
Jamuan makan pagi di Istana Garuda
menu
• Nasi putih
• Soto banjar
• Nasi kuning
• Ayam habang
• Daging kalio