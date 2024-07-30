Menu Makanan Jokowi di IKN 2 Hari Ini, Soto Lamongan hingga Rebusan Singkong

Bocoran menu makan selama ngantor di IKN dua hari ini (Foto : BPMI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sejak kemarin. Sebelum memulai aktivitasnya, Jokowi terlebih dahulu menyantap sarapan kemarin hingga pagi hari ini.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengungkapkan menu sarapan Presiden selama dua hari ini.

Menu tersebut diantaranya Soto Lamongan hingga aneka rebusan.

Berikut aneka menu sarapan Presiden Jokowi selama berkantor di IKN :

SENIN | 29 JULI 2024

Jamuan

Makan Pagi

di Istana Garuda

Menu utama

• Soto Lamongan

• Nasi Uduk Komplit

• Bubur Ayam Kkomplit

• Egg Station

• Roti Bakar

Aneka rebusan

• Pisang

• Singkong

• Kacang

Aneka gorengan

• tahu isi

• bakwan

• tempe memdoan

• sukun goreng

Minuman

• тен

• корі

• wedang jahe



Selasa | 30 Juli 2024

Jamuan makan pagi di Istana Garuda

menu

• Nasi putih

• Soto banjar

• Nasi kuning

• Ayam habang

• Daging kalio