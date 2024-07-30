Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang PK Saka Tatal, 10 Saksi Akan Dihadirkan Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |09:45 WIB
Sidang PK Saka Tatal, 10 Saksi Akan Dihadirkan Hari Ini
Sidang PK lanjutan Saka Tatal bakal hadirkan 10 saksi (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Saka Tatal, Farhat Abbas memastikan pihaknya akan menghadirkan saksi pamungkas pada sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky yang diajukan oleh Saka Tatal, di Pengadilan Negeri (PB) Cirebon, Jawa Barat, hari ini, Selasa (30/7), pukul 10.00 WIB.

“Kita siap, hari ini saksi fakta yang akan menjelaskan di antaranya Liga Akbar dan kawan-kawan ya. Kemudian teman-teman Vina, dan saksi lainnya,” kata Farhat kepada iNews Media Group, Selasa (30/7/2024).

Sementara, kata Farhat, untuk sidang lanjutan yang diagendakan pada hari Rabu 31 Juli 2024, akan dihadirkan saksi ahli. 

“Kemudian, jadwal untuk saksi besok itu ahli mungkin bisa dua, tiga hari, tergantung waktu, mungkin Pengadilan Negeri Cirebon mau kebut sampai malam kita siap. Kalau memang sampai sore, ya tiga atau empat hari selesai,” ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya akan menghadirkan sebanyak 10 saksi. Termasuk ada saksi kunci Dede Riswanto kemudian juga Dedi Mulyadi yang pernah menjadi Bupati Purwakarta. 

“Hari ini ada 10 saksi yang dihadirkan. Ada pak Mochtar pengacara, ada juga Marwan, Widya dan Mega, kemudian juga ada mantan pengacara kelima terpidana tersebut,” ujarnya.

“Kami baru mendapat kabar, katanya Dede nggak akan hadir. Makanya kalau Dede tidak hadir, kami akan mengoreksi kehadiran pak Dedi Mulyadi. Karena peran komunikasi Dede dan pak Dedi ini sangat penting. Kalau Dede nggak hadir itu kita anggap nggak terlalu penting. Kecuali kalau Dede hadir pada siang hari ini, maka akan berdampak baik pada PK kita ini,” kata Farhat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175508//prabowo-taPN_large.jpg
Sosok Wamendagri Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam yang Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/626/3099867//kasus_vina-knBf_large.jpg
Kasus Perkosaan dan Pembunuhan Vina-Eki: Delapan Tahun Misteri Belum Terpecahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/337/3098594//pembunuhan-NXFl_large.jpg
KALEIDOSKOP 2024: Tragedi Kematian Tragis Vina Cirebon Menyisakan Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095980//ilustrasi-Ga1o_large.JPG
5 Fakta PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Ditolak MA, Dianggap Tak Ada Bukti Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095973//saka_tatal-X1ga_large.JPG
PK Sakal Tatal Ditolak MA, Nama Baiknya Gagal Dipulihkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095964//jubir_ma-7Ix0_large.JPG
PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Saka Tatal Ditolak MA, Novum yang Diajukan Dianggap Bukan Bukti Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement