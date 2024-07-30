Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Bilang Belum Ada Agenda Reshuffle Kabinet di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |10:35 WIB
Istana Bilang Belum Ada Agenda Reshuffle Kabinet di IKN
Jokowi bersama sejumlah artis menyambangi IKN (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Pihak Istana memastikan hingga saat ini belum ada rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat di Ibu Kota Nusantara(IKN).

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, Ari juga menegaskan tidak ada pelantikan menteri baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini. 

Diketahui, isu tersebut muncul, di saat Presiden Jokowi tengah berkantor di IKN selama dua hari ini.

"Tidak ada agenda pelantikan Menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," kata Ari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun adanya isu pergantian pada posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil Lahadalia disebut bakal menempati posisi tersebut menggantikan Arifin Tasrif. Arifin disebut masih memiliki keterikatan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
