HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Periksa Lagi Benny Rhamdani Soal Bos Judi Online Inisial T Kamis 1 Agustus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |10:53 WIB
Bareskrim Periksa Lagi Benny Rhamdani Soal Bos Judi Online Inisial T Kamis 1 Agustus
Kepala BP2MI Benny Rhamdani diperiksa di Bareskrim Polri (dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim menyatakan kembali menjadwalkan melakukan pemeriksaan, Kepala BP2MI Benny Rhamdani terkait sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia, pada Kamis 1 Agustus 2024.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengungkapkan, bahwa hal itu dilakukan lantaran proses pemeriksaan terhadap Benny belum rampung dilakukan.

"Dia minta tanggal 5 Agustus, tapi kitakan juga tidak bisa ditunda-tunda, orang permintaan publik, juga permintaan masyarakat agar jelas," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Benny sendiri sudah diperiksa Bareskrim Polri soal inisial T pada, 29 Juli 2024, kemarin. Menurut Djuhandani, dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lima jam, penyidik baru meminta keterangan terkait peristiwa Rapat Terbatas (Ratas) serta pernyataannya yang beredar di media sosial.

"Diperiksa baru kita buka dari tugas pokoknya, kemudian kegiatan-kegiatan dia, sampai rapat dan lain sebagainya, rapat terbatas," ujar Djuhandhani.

Lebih dalam, Djuhandhani menyebut bahwa, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan pernyataan di media sosial (medsos) terhadap Benny. 

"Kemudian kita sudah melangkah tentang berita-berita di medsos yang beredar, statement-statement dia, setelah itu (Benny) minta untuk ditunda pemeriksaan lebih lanjut," ucap Djuhandhani.

 

Halaman:
1 2
      
