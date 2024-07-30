Hadiri Mukernas Perindo, Megawati Dapat Sambutan Meriah

JAKARTA - Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024). Dalam forum itu, Megawati disambut hangat oleh jajaran kader Partai Perindo.

Dari pantauan di lapangan, Presiden Ke-5 RI itu tiba di Jakarta Concert Hall sekitar pukul 10.35 WIB. Nampak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengiringi Megawati masuki tempat acara.

Hadir pula mendampingi Megawati seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristoyanto, dan Wasekjen DPP PDI-Perjuangan Eriko Sotarduga.

Setibanya di Jakarta Concert Hall, Megawati disambut riuh para kader partai yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju itu.

"Bu Mega," seru salah satu kader diiringi sambutan tepuk tangan. Setelah itu, Megawati pun dipersilahkan duduk dan acara pun langsung digelar.

Dalam Mukernas Perindo, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Presiden ke-5 RI. Di forum itu, Megawati akan memberikan pidato kebangsaan.

