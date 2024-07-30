Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Mukernas Perindo, Megawati Dapat Sambutan Meriah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:00 WIB
Hadiri Mukernas Perindo, Megawati Dapat Sambutan Meriah
Megawati Soekarnoputri tiba di Mukernas Perindo (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024). Dalam forum itu, Megawati disambut hangat oleh jajaran kader Partai Perindo.

Dari pantauan di lapangan, Presiden Ke-5 RI itu tiba di Jakarta Concert Hall sekitar pukul 10.35 WIB. Nampak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengiringi Megawati masuki tempat acara.

Hadir pula mendampingi Megawati seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristoyanto, dan Wasekjen DPP PDI-Perjuangan Eriko Sotarduga.

Setibanya di Jakarta Concert Hall, Megawati disambut riuh para kader partai yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju itu.

"Bu Mega," seru salah satu kader diiringi sambutan tepuk tangan. Setelah itu, Megawati pun dipersilahkan duduk dan acara pun langsung digelar.

Dalam Mukernas Perindo, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Presiden ke-5 RI. Di forum itu, Megawati akan memberikan pidato kebangsaan.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181338//ketua_majelis_persatuan_partai_perindo_hary_tanoesoedibjo-WbsK_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Penutupan Rakernas dan HUT Ke-11 Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement