Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penjual Video Porno Anak Beraksi Sejak 2023, Sudah Punya 107 Member

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:08 WIB
Penjual Video Porno Anak Beraksi Sejak 2023, Sudah Punya 107 Member
Penjual video porno anak ditangkap polisi, sudah punya 107 member (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menciduk pria asal Kendal, Jawa Tengah berinisial MAFA (20) lantaran melakukan peredaran video pornografi anak melalui akun medsosnya. Diketahui, MAFA telah melakukan perbuatannya itu sejak Agustus 2023 dan telah memiliki 107 member tetap dan memiliki 25 ribu pengikut.

"Tersangka dalam melakukan tindak pidana dimaksud sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli 2024," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak pada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, pelaku sejatinya lebih dahulu mengiklankan video porno melalui akun medsos X miliknya dengan nama @DeflamingoOfc hingga saat ada yang berminat, pelanggannya itu diarahkan ke akun telegram miliknya dengan nama Deflamingo Collection. Sejauh ini, sudah ada 107 pelanggan tetap yang dimiliki MAFA tersebut dan ada puluhan ribu member yang mengikuti akun telegram pelaku.

"Untuk member yang sudah berlangganan sebanyak 107 user, sedangkan member yang mengikuti channel telegram milik Tersangka sebanyak 25.000 user," tuturnya.

Adapun dalam channel telegram milik MAFA itu, tambahnya, terdapat berbagai berbagai koleksi video pornografi dewasa dan pornografi anak. Pelaku juga menawarkan sejumlah paket pada pelanggannya agar bisa menikmati video porno tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181817//media_sosial-GiFM_large.jpg
Flexing Ibadah di Medsos, Hati-Hati Sum'ah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180831//menkomdigi-xjw9_large.jpg
Cegah Anak Terpapar Konten Negatif, Komdigi Luncurkan Platform Panduan Orang Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/330/3176378//doa-wYpU_large.jpg
Hukum dan Adab Berdoa di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175201//media_sosial-qSdL_large.jpg
Pakar Sebut Gerakan Kritis di Medsos Tak Selalu Murni, Ada Potensi Ditunggangi Kelompok Radikal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171387//sekjen_komdigi_ismail-E94C_large.jpg
Wacana 1 Orang 1 Akun Medsos, Ini Penjelasan Sekjen Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169902//eddy-Zs0p_large.jpg
PAN Dukung Usulan Pembatasan Akun Medsos, Tekankan Etika dan Tanggung Jawab
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement