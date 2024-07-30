Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa Inisial T Pengendali Judol yang Bikin Rakyat Indonesia Penasaran? Ini Bocorannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:24 WIB
Siapa Inisial T Pengendali Judol yang Bikin Rakyat Indonesia Penasaran? Ini Bocorannya
Ilustrasi: Siapa inisial T pengendali Judol yang bikin rakyat Indonesia penasaran? Ini Bocorannya
A
A
A

JAKARTA - Siapa inisial T pengendali judol yang bikin rakyat Indonesia penasaran? Adapun sosoknya disebutkan oleh Benny Rhamdani yang merupakan Kepala BP2MI.

Dia telah diklarifikasi berkaitan inisial T yang disebut-sebut sebagai pengelola judi online (judol) di Kamboja, yang mana T telah menempatkan Pekerja Imigran Indonesia ke bisnis tersebut. Namun, belum mau membeberkan sosok T tersebut ke publik.

Lantas siapa inisial T pengendali judol yang bikin rakyat Indonesia penasaran? Ternyata orang itu memiliki pengaruh cukup besar. Bahkan tidak pernah sekalipun tersentuh hukum di republik ini.

Sosok T terungkap setelah BP2MI mengusut kasus penempatan pekerja ilegal ke Kamboja. Di negara yang dijuluki Hell on Earth itu, banyak warga Indonesia yang dipekerjakan secara ilegal di tempat-tempat judi online.

Tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, pekerja asal Indonesia yang ditempatkan secara ilegal di Kamboja juga berasal dari kalangan berpendidikan.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkap alasannya membongkar sosok T diduga pengendali judi online di Kamboja. Sebab, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja, banyak pekerja migran Indonesia yang justru dipekerjakan ke bisnis judi online (judol).

 

Halaman:
1 2
      
