Hadi Tjahjanto: Kita Harus Jaga Netralitas TNI-Polri dan ASN di Pilkada 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengingatkan agar aparat TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas di Pilkada 2024.

“Tidak kalah penting saudara-saudara, sekalian sekali lagi yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN,” tegas Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).

Hadi mengatakan nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan harus menjadi budaya, serta kesadaran pribadi. “Agar Pilkada menjadi Pilkada yang berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat dan di mata dunia. Kita harus jaga itu semuanya.”

Pada kesempatan itu, Hadi pun menyampaikan beberapa pesan kepada para peserta Rakor yang hadir untuk berkomitmen menjaga stabilitas di bidang politik hukum dan keamanan agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.

“Kita tingkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Hadi juga meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas terhadap penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. “Kalau tidak punya gedung, ruangan dipinjami, baik KPUD maupun Bawaslu, tolong dicarikan tempat.”