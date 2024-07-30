Megawati Soekarnoputri Tantang Pelaku Kecurangan TSM Pemilu 2024 Jantan

JAKARTA - Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai Pemilu 2024 menghasilkan Pemilu penuh kecurangan yang jelas terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Megawati menilai bahwa pelaku TSM yang jelas terbukti melakukan perbuatan kecurangan tak jantan dengan mengakui perbuatannya.

Hal itu disampaikan Presiden ke-5 RI dalam pidato kebangsaan di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Dia menilai bahwa dalam Pemilu 2024, PDI Perjuangan menemukan adanya tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Meski demikian, pelaku TSM tidak berani mucul.

"Lah kok sekarang makanya saya nanya kok PDI Perjuangan warga negara yang sah apa enggak? Kenapa kok boleh ikut Pemilu nah," kata dia.