JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan tidak ada istilah menyerah dalam berjuang. Hal itu ditegaskan HT saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, di Jakarta, Senin (29/7/2024) malam.

Di hadapan seluruh kader Partai Perindo menegaskan agar seluruh kader agar pantang menyerah dan terus berjuang dalam mengejar keberhasilan. Dalam kesempatan itu, dia pun menyinggung kisah perjalanan politik mantan Presiden Amerika Serikat (AS) yang juga dinobatkan sebagai Bapak Demokrasi Dunia, yakni Abraham Lincoln.

HT menyebut, Lincoln kala itu, sudah gagal berkali-kali dalam perjalanan politiknya mulai dari level DPRD hingga menjadi senator. Tapi pada akhirnya menjadi Presiden AS.

“Jangan pernah menyerah, dalam perjuangan, suatu kegagalan justru membuat kita makin kuat. Makin berjuang dan untuk menjadi lebih baik. We may walk slow, but we never walk backward, kita boleh berjalan lambat, tapi kita tidak pernah berjalan mundur,” tegasnya.

Mukernas Perindo mengusung tema Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera yang berlangsung pada 29-31 Juli 2024. Fokus Mukernas adalah penguatan kelembagaan, dan memperkuat strategi pemenangan dalam menyongsong Pilkada 2024.

(Maruf El Rumi)