HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Dikabarkan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Begini Penjelasan Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:51 WIB
Bahlil Dikabarkan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Begini Penjelasan Istana
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dikabarkan dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Sementara, Rosan Roeslani akan menggantikan posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi.

Menanggapi kabar tersebut, Istana membantah adanya perombakan atau reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pad Rabu, 31 Juli 2024.

"Kami belum mendengar hal tersebut," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Yusuf mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. "Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden," kata Yusuf.

Sebelumnya, Pihak Istana juga memastikan bahwa belum ada rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan atau reshuffle menteri kabinetnya dalam waktu dekat.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Selasa (30/7).

 

Halaman: 1 2
1 2
      
