Megawati Ajak Perindo Tanam 10 Tumbuhan Pendamping Beras, Antisipasi Keterbatasan Pangan

JAKARTA - Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengajak kepada seluruh kader Partai Perindo untuk menanam 10 tanaman pendamping beras. Seruan itu dilakukan guna mengantisipasi keterbatasan bahan pangan akibat negara lain menutup impor ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Awalnya, Megawati menyinggung soal negara maju yang sudah gencar mengembangkan teknologi di berbagai bidang, khususnya sebagai alat pertahanan negara. Menurutnya, hal itu harus diikuti oleh Indonesia.

"Ini kan harus diikuti so what kita angkatan kita tni kita ini apa isinya gitu loh. Lah kalau nanti terjadi juga mau diserang lagi karena negara kita ini memang luar biasa resourcesnya," kata Megawati.

Lantas, Megawati pun menyoroti polemik izin konsesi tambang. "Orang urusan tambang aja sekarang pada heboh. Mau nyari tambang, mau nyari tambang, saya tuh sampai bilang sama teman-teman. Nanti kalau sudah tidak ada beras terus piye?" ujar Megawati.