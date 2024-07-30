Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Ajak Perindo Tanam 10 Tumbuhan Pendamping Beras, Antisipasi Keterbatasan Pangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:59 WIB
Megawati Ajak Perindo Tanam 10 Tumbuhan Pendamping Beras, Antisipasi Keterbatasan Pangan
Megawati Soekarnoputri di Mukernas Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengajak kepada seluruh kader Partai Perindo untuk menanam 10 tanaman pendamping beras. Seruan itu dilakukan guna mengantisipasi keterbatasan bahan pangan akibat negara lain menutup impor ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Awalnya, Megawati menyinggung soal negara maju yang sudah gencar mengembangkan teknologi di berbagai bidang, khususnya sebagai alat pertahanan negara. Menurutnya, hal itu harus diikuti oleh Indonesia.

"Ini kan harus diikuti so what kita angkatan kita tni kita ini apa isinya gitu loh. Lah kalau nanti terjadi juga mau diserang lagi karena negara kita ini memang luar biasa resourcesnya," kata Megawati.

Lantas, Megawati pun menyoroti polemik izin konsesi tambang. "Orang urusan tambang aja sekarang pada heboh. Mau nyari tambang, mau nyari tambang, saya tuh sampai bilang sama teman-teman. Nanti kalau sudah tidak ada beras terus piye?" ujar Megawati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement