Soroti Polisi vs Brimob Baku Tembak di Tual, DPR: Tindakan Memalukan!

JAKARTA - Anggota Komisi III Gilang Dhielafararez menyoroti peristiwa bentrokan aparat kepolisian antara personel Brimob dan Polantas di Tual yang baku tembak beberapa hari lalu.

Menurutnya, bentrokan itu merupakan tindakan memalukan dan tak patut.

“Itu kan tindakan yang memalukan dan tidak patut dilakukan. Kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat malah justru membuat kegaduhan. Apalagi ini sesama internal anggota kepolisian,” ujar Gilang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7/2024).

Gilang menilai, perbuatan para anggota korps kepolisian tersebut tidak pantas dicontoh. Apalagi, kata dia, bentrokan terjadi di depan rumah ibadah.

“Itu fatal, mengingat bentrokan dilakukan di depan rumah ibadah. Jelas itu mengganggu kenyamanan dan keamanan umat untuk beribadah, kami mendorong kepolisian untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Arogansi aparat seperti ini meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Gilang berkata, apa yang terjadi di Tual itu bukanlah cerminan dari anggota kepolisian yang sesungguhnya. Ia mendorong agar semua personel polisi yang terlibat dalam bentrokan diberikan sanksi.

“Wajah baik Polri dipertaruhkan dalam hal ini. Harus ada sanksi tegas bagi yang terlibat sesuai dengan peraturan di Kepolisian,” ucap Gilang.

Seperti diketahui, anggota Polres Kota Tual dan Brimob BKO Resimen Pas 4 Pelopor Polda Maluku terlibat bentrokan di Jalan Raya Kota Tual pada Minggu (28/7) malam tidak jauh dari Mapolres Tual. Bentrokan tersebut diwarnai letusan senjata api secara bertubi-tubi.