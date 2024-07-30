Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas U-19 Juara Piala AFF, Ketua DPR: Pemerintah Harus Maksimalkan Potensi Generasi Muda

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |20:29 WIB
Timnas U-19 juara Piala AFF
Timnas U-19 juara Piala AFF
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani bangga atas keberhasilan Timnas Indonesia U-19 yang keluar sebagai juara Piala ASEAN Football Federation (AFF) U-19 tahun 2024 usai mengalahkan Thailand, Senin (29/7/2024) malam.

"Dengan penuh kebanggaan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pemain, pelatih, dan staf Timnas Indonesia U-19 atas kemenangan gemilang di Piala AFF U-19 2024. Kemenangan ini merupakan bukti kerja keras, semangat, dan dedikasi yang luar biasa dari Garuda Muda," ujar Puan, Selasa (30/7/2024).

Kendati demikian, Puan tetap mendorong Pemerintah untuk semakin memperbanyak pembibitan atlet-atlet muda tanah air. Tak hanya Pemerintah pusat, tapi juga Pemerintah Daerah.

“Banyak sekali atlet-atlet berprestasi datang dari daerah. Pemerintah harus memaksimalkan potensi-potensi generasi muda dengan mengakomodir melalui program-program penjaringan, pelatihan, dan berbagai sarana lain,” ucap mantan Menko PMK tersebut.

“Tentunya juga dengan mendukung melalui fasilitas yang dibutuhkan para atlet, termasuk dukungan bagi sekolah-sekolah yang memiliki siswa beprestasi dalam bidang olahraga,” sambung Puan.

Puan menilai dukungan masyarakat Indonesia yang mengalir deras untuk para atlet pun punya peranan sangat penting. Seperti halnya saat pertandingan Timnas U-19 hingga Tim Garuda muda berhasil meraih kemenangan Piala AFF 2024.

Puan berharap kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan sepakbola nasional serta dapat membangkitkan kepercayaan diri para atlet dan masyarakat agar Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. 

 

