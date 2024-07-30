Suroto dan Razman Yakini Kematian Vina Cirebon karena Pembunuhan, Begini Alasannya

JAKARTA - Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon, Suroto dan pengacaranya, Razman Arif Nasution meyakini kematian Vina dan Eky terjadi karena pembunuhan, bukan kecelakaan.

"Setelah berikan kesaksian, banyak saksi muncul berbeda bertentangan saya, tapi saya tak ciut, tak takut, dan apa yang saya tolong 2016 apa adanya, tak ada kepentingan apa-apa," ujar Suroto pada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, sejak menjadi Mandor Polisi tahun 2013 silam hingga 2024 ini, dia telah banyak menolong korban kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus Vina dan Eky, dia sempat bertanya-tanya dalam hati jika itu bukanlah kecelakaan biasa.

"Menurut saya pribadi posisi di jalan tol flyover Talun itu nanjak apakah segitu parahnya (luka korban) kalau mau dibilang laka lantas. Memang betul ada tiang yang bautnya bengkok, entah nabrak atau gimana, betul dahulu ada garisan (di jalan), entah itu karena step (gesekan) step motor atau gimana saya tak tahu," tuturnya.

"Tapi, dari 50 (lebih peristiwa kecelakaan) yang sudah saya tolong, sedikitnya saya tahulah itu kecelakaan atau bukan, saya pribadi kedua korban ini bukanlah kecelakaan, pasti ada yang bunuh atau apa, tapi ini pasti bukan kecelakaan," terang Suroto lagi.