Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pansus PKB Bentukan PBNU Mulai Bekerja, Lukman Edy Dipanggil Besok

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |20:49 WIB
Pansus PKB Bentukan PBNU Mulai Bekerja, Lukman Edy Dipanggil Besok
Ketua PBNU Habib Umarsyah
A
A
A

JAKARTA - Surat pemanggilan mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy beredar di kalangan wartawan. Pemanggilan ini disebut sebagai dimulainya tugas dari Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna mendalami hubungan pengurus PBNU dan PKB.

Dalam surat berkop PBNU yang ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen Faisal Saimima tertulis pemanggilan dilakukan kepada Muhammad Lukman Edy mantan Sekjen PKB.

Dalam surat itu, Lukman dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor PBNU pada hari Rabu (31/7) besok pukul 12.30 WIB.

Informasi di internal PBNU, Pansus ini juga akan memanggil beberapa tokoh-tokoh lain di PKB serta tokoh-tokoh yang kini sudah tidak di PKB namun memiliki hubungan dengan PKB.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua PBNU Umarsyah membenarkan. “Memang mulai besok tim yang dipimpin KH Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok di kantor PBNU,” kata Umarsyah.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lukman Edy PBNU Pansus PKB PKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546//viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180108//pemerintah-5hoQ_large.jpg
PBNU Suarakan Kepedulian Lingkungan dan Perlindungan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180084//pbnu-Jrzo_large.jpg
GP Ansor Ajak Anak Muda Jaga Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411//polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818//kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement