Pansus PKB Bentukan PBNU Mulai Bekerja, Lukman Edy Dipanggil Besok

JAKARTA - Surat pemanggilan mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy beredar di kalangan wartawan. Pemanggilan ini disebut sebagai dimulainya tugas dari Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna mendalami hubungan pengurus PBNU dan PKB.

Dalam surat berkop PBNU yang ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen Faisal Saimima tertulis pemanggilan dilakukan kepada Muhammad Lukman Edy mantan Sekjen PKB.

Dalam surat itu, Lukman dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor PBNU pada hari Rabu (31/7) besok pukul 12.30 WIB.

Informasi di internal PBNU, Pansus ini juga akan memanggil beberapa tokoh-tokoh lain di PKB serta tokoh-tokoh yang kini sudah tidak di PKB namun memiliki hubungan dengan PKB.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua PBNU Umarsyah membenarkan. “Memang mulai besok tim yang dipimpin KH Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok di kantor PBNU,” kata Umarsyah.

(Khafid Mardiyansyah)