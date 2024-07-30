Teman Dekat Ungkap Polsek Talun Sempat Beri Kabar Vina Cirebon Tewas karena Kecelakaan

JAKARTA - Widia Sari, salah satu teman dekat Vina Cirebon memberi kesaksian terkait kabar meninggalnya Vina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Secara terbuka, Widia mengaku mendapat kabar dari anggota Polsek Talun, yang menyebut Vina meninggal dunia karena kecelakaan.

Hal ini diungkapkan Widia dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Tim Saka: Kasus Vina, kecelakaan bukan pembunuhan' yang digelar secara langsung oleh iNews, Selasa (30/7/2024) malam.

Widia mulanya menceritakan bahwa sekitar pukul 22.05 WIB, Vina sempat memberikan SMS dalam rangka mengajaknya untuk pergi keluar. "Ngajak main, tapi akunya nggak mau," kata Widia dalam pengakuannya.

Tak berselang lama, kata dia, Vina kemudian langsung meneleponnya dan memaksa untuk ikut bermain. Lagi-lagi, Widia kembali menolak ajakan tersebut.

"Nah di dalam percakapan itu, dia maksa mengajak main, kalau kamu mau main nanti dijemput sama aku sama Eky, nanti kamu boncengnya sama temennya Eky. Cuma aku nolak gitu aja, nggak mau," ujar Widia menirukan percakapannya dengan almarhum Vina.

Beberapa jam kemudian, Widia mengaku mendapat kabar yang beredar di status Facebook hingga pesan berantai seperti broadcast di BBM yang menyebut Vina meninggal dunia.

"Seinget Widi sih jam 12 kurang. Jam 12 malam kurang," tuturnya.