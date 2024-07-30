Bertemu Fatah, Komjen Purn Syafruddin Sebut Indonesia Selalu Dukung Kemerdekaan Palestina

JAKARTA - Ketua Ketua ASFA Foundation Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo MSi menjalin silaturahmi dengan kelompok pembebasan Palestina, Fatah, yang diwakili oleh Syeikh Thaher.

Perbincangan begitu hangat membahas berbagai macam hal berkaitan dengan isu kemanusiaan di Palestina. Syafruddin dan Thaher tampak sangat akrab duduk bersebelahan.

"Keprihatinan kita kepada negara Palestina yang diserang, terjadi peperangan, baik di Jalur Gaza maupun sebagian di Tepi Barat," ujar Syafruddin seusai berdiskusi di ruang tamu, Kantor ASFA Foundation, Jalan Jenggala, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024) siang.

Syafruddin mendukung penuh persatuan kelompok di Palestina demi mewujudkan kemerdekaan di negeri para nabi tersebut.

"Palestina bisa menjadi negara yang aman dan Palestina bisa merdeka dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia," ucap Syafruddin.

Ia menjelaskan, salah bentuk nyata dukungan dari ASFA Foundation memberikan bantuan ke para pengungsi di Palestina.

"Kami ASFA foundation sudah punya kerja sama dengan memberikan kontribusi walaupun nilai kecil. Baik itu melalui Jalur Gaza maupun melalui pengungsi Palestina yang berada di jalur Yordania," tuturnya.

Sementara itu, Syeikh Thaher mengucapkan terima kasih atas dukungan dari mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia itu.