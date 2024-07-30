Cak Imin: Masalah yang Dihadapi Seluruh Bangsa Adalah Masalah PKB!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta seluruh pemimpin PKB di setiap level kepemimpinan menjadi inisiator perbaikan bagi seluruh dinamika yang terjadi di tengah-tengah rakyat Indonesia.

Demikian diutarakannya saat memberikan arahan dalam Sekolah Kepemimpinan (Sespim) Perubahan Wilayah 5 yang diikuti 296 Anggota Legislatif PKB yang terpilih pada Pileg 2024 se Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Selatan.

"Saya dan DPP PKB menginginkan dengan Sespim Perubahan ini seluruh pemimpin PKB insyaallah menjadi inisiator perbaikan yang cepat bagi bangsa ini," ujarnya, Selasa (30/7/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya – mengatakan, setiap Pemimpin PKB memiliki tanggungjawab bukan hanya bagi dirinya dan konstituen, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.

"Yang perlu kita pikirkan adalah tantangan dan hambatan menuju Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Itulah tantangan PKB, sehingga masalah yang dihadapi seluruh bangsa adalah masalah yang dihadapi PKB," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI ini menaruh harapan besar akan terwujudnya kesadaran tersebut di setiap benak Pemimpin PKB.

Oleh karena itu, setiap gagasan dan program yang muncul dalam laku politik, baik sebagai pengurus PKB, legislator, maupun sebagai eksekutif perku diniatkan dalam satu tarikan nafas, yaitu tanggungjawab kepemimpinan.