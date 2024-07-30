Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Iptu Rudiana Bertemu Hotman Paris, Ungkap Proses Penangkapan 8 Terpidana dan Bantah Lakukan Penyiksaan

Toiskandar , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |23:04 WIB
Iptu Rudiana Bertemu Hotman Paris, Ungkap Proses Penangkapan 8 Terpidana dan Bantah Lakukan Penyiksaan
Iptu Rudiana bertemu Hotman Paris. (Foto: Toiskandar)
CIREBONIptu Rudiana ayah dari mendiang Eki muncul ke publik dalam konferensi pers yang digelar tim kuasa hukum Vina di Kota Cirebon, Selasa (30/7/2024). Polisi aktif yang menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan tersebut sempat berbincang terbuka dengan Hotman Paris di hadapan awak media. Bahkan Hotman meminta Rudiana terbuka terkait kasus yang kembali ramai dalam tiga bulan terakhir ini.

Rudiana menjelaskan, proses penangkapan delapan terpidana berawal dari adanya informasi dari saksi AEP dan Dede yang saat itu bekerja di steam mobil di kawasan Jalan Perjuangan. Sebagai ayah yang anaknya meninggal tak wajar, Rudiana kemudian mendalami informasi dari Aep dan Dede, hingga akhirnya mendapati delapan terpidana tengah nongkrong tak jauh dari TKP kasus Vina dan Eki.

Rudiana bersama anggotanya kemudian menangkap delapan terpidana dan sempat memintai keterangan di satuannya yakni Satnarkoba sebelum diserahkan ke Satreskrim Polres Cirebon Kota.

Rudiana juga membantah keterangan para terpidana yang mengaku disiksa saat ditangkap. Bahkan Rudiana mengklaim memiliki bukti foto jika kondisi terpidana dalam kondisi baik dan mengakui perbuatannya terhadap EKI anaknya dan Vina. Rudiana juga tidak membenarkan jika Aep, Dede dan Liga Akbar bersaksi atas perintahnya.

Rudiana mengaku melakukan penyelidikan sendiri setelah mendapati jasad anaknya terbujur kaku penuh luka. Bahkan, luka babak belur hingga patah tulang di tubuh anaknya dianggap mustahil jika menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

(Qur'anul Hidayat)

      
