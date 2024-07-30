Ramalan Cuaca: Jabodetabek Cerah Sepanjang Hari

JAKARTA - Prakiraan cuaca di seluruh daerah Jakarta pada Selasa 30 Juli 2024 cerah berawan. Kondisi tersebut bakal bertahan sepanjang hari.

Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta menukil BMKG, sebagian besar wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu mengalami cerah berawan. Tidak terdapat proyeksi hujan di seluruh daerah Jakarta sepanjang hari.

“Jakarta Timur cerah pada pagi hari, dan berawan tebal pada malam hari, tulis BPBD DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Memasuki siang, gumpalan awan diramal mulai menutupi sinar matahari. Awan tebal terjadi di Jakarta Barat, Pusat, Selatan, dan Utara, dari siang hingga sang surya tenggelam.

Kota Bogor dan Depok sepanjang hari akan diselimuti awan. Terdapat kondisi cerah berawan hanya pada pagi hari di Kabupaten Bogor (Cibinong).

Demikian juga Kota Bekasi dan Tangerang yang berawan hingga sore, lalu cerah pada malam hari.

(Arief Setyadi )