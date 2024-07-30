Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Jabodetabek Cerah Sepanjang Hari

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca: Jabodetabek Cerah Sepanjang Hari
Ilustrasi cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Prakiraan cuaca di seluruh daerah Jakarta pada Selasa 30 Juli 2024 cerah berawan. Kondisi tersebut bakal bertahan sepanjang hari.

Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta menukil BMKG, sebagian besar wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu mengalami cerah berawan. Tidak terdapat proyeksi hujan di seluruh daerah Jakarta sepanjang hari.

“Jakarta Timur cerah pada pagi hari, dan berawan tebal pada malam hari, tulis BPBD DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Memasuki siang, gumpalan awan diramal mulai menutupi sinar matahari. Awan tebal terjadi di Jakarta Barat, Pusat, Selatan, dan Utara, dari siang hingga sang surya tenggelam.

Kota Bogor dan Depok sepanjang hari akan diselimuti awan. Terdapat kondisi cerah berawan hanya pada pagi hari di Kabupaten Bogor (Cibinong).

Demikian juga Kota Bekasi dan Tangerang yang berawan hingga sore, lalu cerah pada malam hari.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/09/19/398/692012/s0p8kL7BQR.jpg
Cuaca Panas, Jamaah Haji Diimbau Jaga Kondisi Fisik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/12/01/398/536547/587w2grpIv.jpg
Jeddah Mulai Dingin, Jamaah Diimbau Pakai Baju Tebal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/11/29/398/535488/00PifivEg0.jpg
10 Derajat Celcius di Madinah, Penjual Jaket Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/11/23/398/533333/xGicQNWsl1.jpg
Badai Debu Tak Ganggu Pemulangan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/11/23/398/533268/PLc73mH5T9.jpg
Badai Debu Selimuti Bandara King Abdul Azis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/11/02/398/523645/fBhnrLg6cE.jpg
Suhu di Makkah Malam Hari Mulai Dingin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement