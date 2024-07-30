Ambulans Tabrak 5 Motor di Jalan Raya Muchtar Sawangan, Korban Alami Luka-Luka

DEPOK - Ambulans milik RS Citra Arafiq (RSCA) Sawangan terlibat kecelakaan dengan menabrak lima unit sepeda motor di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok, pada Senin 29 Juli 2024, kemarin. Sejumlah korban mengalami luka-luka.

"Telah terjadi kecelakaan sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Muchtar Sawangan Baru, depan bengkel las pagar palbun kecelakaan antara roda empat ambulans milik RS Arafiq yang di kendarai BNM alias Nauval serta lima unit sepeda motor," tulis laman Instagram @polsek_bojongsari seperti dikutip, Selasa (30/7/2024).

"Korban DA (luka masih dalam pengecekan di RS Arafiq, AA (luka lecet dan memar ditangan), D (luka patah kaki kanan serta memar), RD (luka kaki kiri), AAS (luka dalam pengecekan pihak RS Arafiq)," tambahnya.

Kronologi kejadian berawal dari ambulans melaju dari arah Bojongsari ke Sawangan atau dari barat ke timur, dengan mengambil jalur sebaliknya atau lawan arah.

Sesampainya di TKP ternyata ada beberapa pengendara sepeda motor yang melintas di jalur tersebut sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan dan mengakibatkan kurang lebih lima unit motor rusak serta satu ambulans milik RS Arafiq rusak dengan adanya kejadian tersebut.

"Para korban di bawa ke RS untuk mendapatkan pertolongan dan penanganan dan lanjut anggota lalu lintas Polsek Bojongsari melakukan pengecekan TKP, mencari saksi-saksi, mencari dan Mendata Identitas korban, membuat laporan awal dan menghubungi piket lakalantas Polres Metro Depok," tuturnya.



(Angkasa Yudhistira)