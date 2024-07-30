Anies Bicara soal Peluang Bertemu Megawati di Mukernas Perindo: Nanti Saya Lihat Jadwalnya

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan merespons soal peluang bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo di Jakarta. Ia akan melihat jadwal terlebih dahulu dan Insya Allah akan hadir.

"Kapan tuh? Kalau ada undangan untuk hadir insyaAllah saya akan hadir. Belum tau, nanti saya lihat jadwalnya," kata Anies di Istiqlal, Jakarta Pusat pada Senin 29 Juli 2024, malam.

Sebelumnya, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menyebutkan sejumlah tokoh nasional seperti Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri hingga Eks Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serta Sandiaga Uno akan menjadi pembicara dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo.

Hal itu disampaikan menjelang pembukaan Mukernas di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

Angela menjelaskan agenda pertama yakni pembukaan serta memberikan rekomendasi dukungan kepada sejumlah calon kepala daerah (Cakada) di 60 wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

"Di hari kedua, akan ada bimtek (bimbingan teknis) bagi kader, yang diawali dengan sesi khusus Kebangsaan dan Pancasila dari Presiden ke-5 RI, Ibu Megawati Soekarnoputri. Dan dilanjutkan dengan 4 sesi pembinaan yaitu sesi perjuangan Partai Perindo oleh saya sendiri dan Pak Sekjen Ahmad Rofiq, sesi Politik Berintegritas oleh Pak Nawawi Pomolango dan Pak Sudirman Said, sesi Komunikasi Politik oleh Prof Effendi Gazali dan Mba Puteri Komarudin, dan sesi Fungsi Kedewanan oleh Prof Muchlis Hamdy, Bu Bivitri Susanti dan Bu Titi Anggraini," kata Angela.