Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kedai Kopi di Mal Bogor Junction Terbakar, Seorang Sekuriti Sesak Nafas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:07 WIB
Kedai Kopi di Mal Bogor Junction Terbakar, Seorang Sekuriti Sesak Nafas
Kebakaran di Mal Bogor Junction (Damkar Bogor)
A
A
A

BOGOR - Kedai kopi dalam Mal Bogor Junction, Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terbakar, Selasa (30/7/2024) dini hari. Satu sekuriti sempat mengalami sesak nafas.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan bahwa peristiwa itu dilaporkan sekitar pukul 03.30 WIB. Menurut saksi, awal mula terjadinya kebakaran dari alarm smoke detector.

"Sekuriti dan engineering melihat melalui CCTV ada gumpalan asap berasal dari tenant kedai kopi," kata Ade.

Setelah didatangi, kobaran api sudah dalam kondisi membesar. Kobaran api itu sempat dicoba untuk dipadamkan dengan APAR namun tidak berhasil. 

"Pengerahan 6 unit (mobil pemadam) Damkar Kota Bogor," jelasnya.

Sekitar 20 menit, kobaran api di kedai kopi tersebut berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja salah satu sekuriti sempat mengalami sesak nafas dibawa ke RS Salak.

"Keadaan sudah aman terkendali," pungkasnya.
 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement