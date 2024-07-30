Kedai Kopi di Mal Bogor Junction Terbakar, Seorang Sekuriti Sesak Nafas

BOGOR - Kedai kopi dalam Mal Bogor Junction, Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terbakar, Selasa (30/7/2024) dini hari. Satu sekuriti sempat mengalami sesak nafas.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan bahwa peristiwa itu dilaporkan sekitar pukul 03.30 WIB. Menurut saksi, awal mula terjadinya kebakaran dari alarm smoke detector.

"Sekuriti dan engineering melihat melalui CCTV ada gumpalan asap berasal dari tenant kedai kopi," kata Ade.

Setelah didatangi, kobaran api sudah dalam kondisi membesar. Kobaran api itu sempat dicoba untuk dipadamkan dengan APAR namun tidak berhasil.

"Pengerahan 6 unit (mobil pemadam) Damkar Kota Bogor," jelasnya.

Sekitar 20 menit, kobaran api di kedai kopi tersebut berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja salah satu sekuriti sempat mengalami sesak nafas dibawa ke RS Salak.

"Keadaan sudah aman terkendali," pungkasnya.



(Salman Mardira)