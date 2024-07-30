Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 7 Saksi dari Klinik WSJ Beauty Terkait Sedot Lemak Maut Selebgram Cantik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:54 WIB
Polisi Periksa 7 Saksi dari Klinik WSJ Beauty Terkait Sedot Lemak Maut Selebgram Cantik
Klinik WSJ Beauty, Depok (MPI/Refi)
A
A
A

DEPOK - Penyidik Polres Metro Depok memeriksa tujuh orang sebagai saksi terkait kasus dugaan malpraktik sedot lemak yang menewaskan  selebgram cantik asal Medan, Ella Nanda Sari Hasibuan (30). Saksi diperiksa dari pihak klinik kecantikan WSJ Beauty.

Kuasa hukum WSJ Beauty, Rikardo Siahaan mengatakan bahwa kliennya diperiksa selama 11 jam di Mapolres Metro Depok pada Senin 29 Juli 2024.

"Dari jam 10 pagi sampai jam 9 (malam)," kata Rikardo kepada wartawan.

Rikardo menjelaskan pemeriksaannya banyak pertanyaan sekitar kronologi peristiwa tersebut. Menurutnya sebanyak tujuh orang saksi dari pihak klinik kecantikan.

"Untuk sekarang itu saksi yang sudah diperiksa ada 7 ya, dari klinik itu dokternya ada, asisten dokternya ada, sama ownernya. Tapi kalau dari saksi yang lain kita belum tahu," ucapnya.

Lebih lanjut, Rikardo belum dapat berkomentar banyak terkait dugaan kasus malpraktik yang terjadi di klinik WSJ.

"Kalau dari klinik ya, tahu lah dugaan malpraktik dari klinik, namanya masih proses hukum, kita tunggu proses saja lah," pungkasnya.

(Salman Mardira)

      
