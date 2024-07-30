Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Park Hyatt Bersama MNC Peduli Salurkan Makanan Hotel ke Warga Menteng Pulo: Sering-Sering ya!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |20:32 WIB
Park Hyatt Bersama MNC Peduli Salurkan Makanan Hotel ke Warga Menteng Pulo: Sering-Sering ya!
Park Hyatt dan MNC Peduli bagikan makanan untuk warga
A
A
A

JAKARTA - Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli melakukan kegiatan food rescue, yakni penyaluran surplus makanan layak konsumsi yang menjadi kuliner yang dihidangkan untuk kebutuhan perhotelan. Kegiatan tersebut disalurkan kepada masyarakat prasejahtera yang bekerja sebagai penggali makam dan pemulung di sekitaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan.

Salah satu warga, Debora (26) mengatakan dirinya dan sesama warga di pemukimannya merasa senang. Ia mengatakan selain mendapatkan makanan, anak-anak yang hadir dalam kegiatan bisa ikut memainkan permainan-permainan hiburan berhadiah.

"Semoga Park Hyatt dan MNC Peduli ke depannya lebih maju dan semakin bermanfaat. Semoga sering-sering ya datang kesini supaya kami sering dikunjungi," ujar Debora di lokasi, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, warga lainnya, Ida (32) mengatakan dirinya beserta anaknya ikut merasa bahagia dengan kunjungan Park Hyatt dan MNC Peduli. Dia mengatakan, kegiatan kali ini bersifat positif karena dapat memberikan semangat lebih dalam perjuangan warga di pemukimannya.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Park Hyatt dan MNC Peduli, tak lupa Yayasan Emmanuel yang juga merekomendasikan tempat kami untuk dikunjungi seperti ini," jelas Ida.

Di sisi lain, Direktur of Human Resource Park Hyatt Jakarta, Amih menjelaskan selain bersama MNC Peduli, pihaknya juga menggandeng Yayasan Emmanuel, guna menentukan lokasi pemberian makanan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
