HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Dugaan Penganiayaan Bayi 2 Tahun di Daycare Cimanggis Depok, Korban Dilempar dan Diinjak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:41 WIB
Viral Dugaan Penganiayaan Bayi 2 Tahun di <i>Daycare</i> Cimanggis Depok, Korban Dilempar dan Diinjak
Viral video diduga penganiayaan bayi di daycare Cimanggis, Depok. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
DEPOK - Viral video dugaan kasus penganiayaan yang terjadi terhadap bayi di bawah tiga tahun (batita) di sebuah daycare kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Keluarga korban membuat laporan ke Polres Metro Depok dengan Nomor LP/B/1530/VII/2024/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Juli 2024.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @komisi.co, terlihat seorang wanita diduga penjaga daycare membuka pintu lalu mengangkat bayi dan terlihat sedikit melempar ke sebuah kasur dalam keadaan bayi menangis. Kemudian video lainnya memperlihatkan seorang bayi diinjak menggunakan kaki oleh wanita terduga pelaku penganiayaan.

"Berikut ini adalah terduga pelaku penganiayaan terhadap batita usia 2 tahun, serta bukti-bukti penganiayaan yang telah kami terima," tulis caption laman Instagram @komisi.co dikutip, Selasa (30/7/2024).

"Kami sertakan pula surat laporan kepolisian yang telah dibuat oleh orang tua korban. Dengan berkembangnya isu ini, kami harapkan bisa menjadi atensi publik dan pihak berwajib," tambahnya.

Terpisah, Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga membenarkan adanya kasus itu. Menurutnya kasus ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Depok.

 

